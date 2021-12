Le Forum des organisations juives dénonce des slogans anti-juifs de fans du club Beerschot

Le Forum des organisations juives a pris connaissance "avec effroi" d'images sur les réseaux sociaux de supporters du club de football Beerschot qui ont scandé des slogans anti-juifs et néo-nazis devant leur café durant le match contre Anderlecht dimanche.Le Forum a réagi mardi, alors qu'une vidéo des faits a été consultée le même jour. La police locale d'Anvers a dressé un procès-verbal et l'affaire a été transmise au parquet. "A la lumière des violences racistes récentes visant Vincent Kompany, il s'agit d'un nouveau coup bas dans le monde du football en deux semaines", a commenté le Forum dans un communiqué de presse. L'organe escompte "une condamnation sans équivoque de la part du monde du football en général, de la Pro League et du Beerschot en particulier". "Le racisme et les expressions de haine envers les Juifs au sein de divers groupes de supporters doivent enfin être adressés sérieusement. Il ne peut y avoir cette fois des paroles et promesses vides", insiste le Forum. (Belga)