Le jour du réveillon pourrait être le plus chaud jamais enregistré avec 14 degrés

Le dernier jour de l'année pourrait bien devenir le plus chaud jamais enregistré en Belgique, avec des maxima entre 13 et 14 degrés, a annoncé mercredi l'Institut royal météorologique.

Le record journalier pour un 29 décembre est quant à lui de 13,5 degrés et date de 1925. Le record du 30 décembre date de la même année et est de 13,8 degrés. Les maximas actuels se rapprochent fortement de ces températures records puisqu'ils flirtent avec les 13 à 14 degrés, note l'IRM. Le réveillon du Nouvel An sera également remarquablement chaud pour cette période de l'année. Le record pour un 31 décembre remonte à 2017, avec une température de 13,8 degrés. Les températures actuellement très douces s'expliquent par une masse d'air chaud en provenance du sud-ouest de l'Europe. Malgré les températures élevées actuelles, l'IRM prévoit que la température pour l'ensemble du mois de décembre se situera dans la moyenne. Le mois de janvier devrait être un peu plus frais, avec des maxima oscillant entre 6 et 7 degrés. (Belga)