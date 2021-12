Les Belges à l'étranger - Lukaku de nouveau buteur avec Chelsea, accroché par Brighton

Romelu Lukaku a de nouveau fait trembler les filets mercredi avec Chelsea, qui a partagé l'enjeu 1-1 face à Brighton, privé de Leandro Trossard, dans le cadre de la 20e journée de Premier League.

Le Diable Rouge a dévié de la tête un coup de coin de Mason Mount pour faire trembler les filets à la 28e minute d'une rencontre qui s'est jouée dans le temps additionnel, Danny Welbeck égalisant dans les arrêts de jeu (90e+1). Les troupes de Thomas Tuchel s'installent seules à la 2e place avec 42 points, 1 de plus que Liverpool, battu à Leicester mardi. Le leader Manchester City se rend à Brentford mercredi soir. Brighton est 10e avec 24 points. Après son contrôle positif au coronavirus, Romelu Lukaku avait repris la compétition dimanche à Aston Villa. Rentré à la mi-temps, le Diable Rouge n'a attendu que onze minutes avant de faire trembler les filets et permettre aux siens de filer vers la victoire (1-3), lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis septembre. (Belga)