Ligue des Champions de basket - Ostende affrontera les Bosniens d'Igokea lors du play-in

Ostende affrontera les Bosniens d'Igokea à l'occasion du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Les rencontres sont prévues les 4, 12 et 19 janvier prochains.

Troisième de la poule F avec un bilan de 3 victoires pour 3 défaites, le club champion de Belgique attendait pour connaître le nom de son adversaire au play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Grâce à leur victoire face aux Grecs du PAOK (64-75), les Bosniens d'Igokea ont décroché la deuxième place du groupe E avec le même bilan que les Côtiers (3-3). Le play-in se jouera au meilleur des trois manches. La première équipe qui remporte deux matchs sera qualifiée pour le deuxième tour de la compétition. Le match aller est prévu le 4 janvier en Bosnie et le match retour se déroulera une semaine plus tard, le 12 janvier, à Ostende. La belle éventuelle se déroulera à Igokea le 19 janvier. En cas de qualification, Ostende rejoindra le groupe K en compagnie des Espagnols d'Unicaja et des Roumains de Napoca. La quatrième équipe de ce groupe sera déterminée au play-in dans un duel entre les Urainiens de Prometey et le deuxième du groupe B (les Turcs de Pinar Karsiyaka ou les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem). (Belga)