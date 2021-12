Ligue des Nations - Paulo Sousa quitte son poste de sélectionneur de la Pologne pour Flamengo

Paulo Sousa n'est plus le sélectionneur de la Pologne, futur adversaire de la Belgique en Ligue des Nations. La fédération polonaise de football (PZPN) a annoncé mercredi avoir mis un terme au contrat du technicien portugais de 51 ans, qui a été nommé entraîneur du club brésilien de Flamengo, finaliste de la dernière Copa Libertadores.

Ancien entraîneur notamment de Leicester, de la Fiorentina et de Bordeaux, Paulo Sousa était en poste depuis janvier 2021. Il avait alors signé un contrat de deux ans mais la semaine passée, il a fait part à la fédération de sa volonté de quitter son poste, après avoir reçu la proposition d'un club. La PZPN avait indiqué dimanche qu'elle avait refusé de résilier d'un commun accord le contrat du Portugais, qui devra verser des indemnités à la fédération. Eliminée au premier tour de l'Euro 2020 l'été dernier, la Pologne jouera en mars les barrages de qualification au Mondial 2022. Les Polonais seront ensuite les adversaires des Diables Rouges en Ligue des Nations. Les deux équipes se rencontreront à deux reprises en juin, le 6 en Belgique et le 13 en Pologne. Les Pays-Bas et le pays de Galles complètent ce groupe. (Belga)