Il pensait viser un cambrioleur, un Américain tue sa fille

Un Américain, pensant viser quelqu'un qui rentrait par effraction dans son pavillon d'une banlieue de l'Ohio, a tué par balle sa propre fille de 16 ans, selon la police et les médiaux locaux, nouvelle illustration des violences par armes à feu aux Etats-Unis.Mercredi, vers 04H30 du matin, une femme appelle les secours: Janae, sa fille de 16 ans, est gravement blessée par balle dans le garage. Le père, qui lui a tiré dessus en la prenant pour un intrus, est désemparé, lui demande comment elle va. En attendant que la police n'arrive, les deux parents supplient leur fille de se lever, raconte le Columbus Dispatch, quotidien local qui a eu accès à un enregistrement de l'appel. Mais rien n'y fait, précise le rapport de police: transportée dans un hôpital, elle meurt une heure plus tard. A moins de deux kilomètres de là, une fusillade avait tué le 7 décembre trois personnes de 6, 9 et 22 ans. Les deux jeunes enfants étaient scolarisés dans la même école que l'adolescente. Selon le rapport de la police de Columbus, il s'agit du 202e homicide de 2021 dans cette agglomération d'environ deux millions d'habitants. Les violences par armes à feu ont augmenté depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, où le port d'armes est protégé par la constitution. Elles ont fait plus de 44.000 morts depuis le début de l'année, dont 1.517 mineurs, en incluant les suicides, selon le site Gun Violence Archive. (Belga)