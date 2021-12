Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge pour quatre ans son Comité contre le terrorisme

Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé jeudi soir à l'unanimité et pour quatre ans le mandat de son Comité contre le terrorisme, une instance créée fin 2001 après les attentats du 11-Septembre."Le Conseil de sécurité a décidé aujourd'hui, lors d'une séance virtuelle, que la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) conservera jusqu'au 31 décembre 2025, son statut de mission politique spéciale", a indiqué le Conseil dans un communiqué. Ce renouvellement pour quatre ans - sous condition de la production de rapports d'étape en mars et décembre 2022 et 2023 - a été acté par la résolution 2617 (2021) du Conseil de sécurité, la dernière de cette année. Le Comité contre le terrorisme, où sont représentés les 15 pays membres du Conseil de sécurité, a été créé par la résolution 1373 (2001), juste après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Il s'emploie à renforcer les capacités des Etats membres de l'ONU à empêcher les actes terroristes sur leur territoire et dans le monde (échange d'informations, coopération judiciaire, contrôle des frontières, lutte contre le financement du terrorisme). La direction du Comité compte une quarantaine de fonctionnaires, pour la plupart des experts juridiques. (Belga)