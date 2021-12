Les Belges à l'étranger - Mauvaise soirée pour Benfica et Vertonghen, battus à Porto

La 16e journée du championnat portugais avait pour affiche le choc entre les deux grands rivaux que sont le FC Porto et Benfica jeudi soir sur la pelouse de l'Estádio do Dragão de Porto, où les Benfiquistes et Jan Vertonghen se sont inclinés 3-1.

Titulaire au sein de la défense lisboète, Jan Vertonghen a reçu un carton jaune à la 26e minute pour un coup au visage sur João Mario, qui a dû se faire remplacer dans la foulée. Le marquoir affichait alors un score de 0-0. Porto a fait le break dans le 3e quart d'heure, via deux buts inscrits en l'espace de quelques mintes par Fabio Vieira (34e) et Pepê (37e). L'ancien Buffalo Roman Yaremchuk a réduit l'écart en début de seconde période (47e), avant que Benfica ne se retrouve à dix suite à l'exclusion de son capitaine Andre Almeida à la 49e minute. Mehdi Taremi mettait Porto définitivement à l'abri en faisant 3-1 à la 68e minute. Au classement, Porto rejoint le Sporting en tête avec 44 points, tandis que Benfica pointe au 3e rang avec 37 unités. (Belga)