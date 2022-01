Allemagne: douze blessés par un feu d'artifice à Berlin

Douze personnes, dont des enfants, ont été blessées dans l'explosion de feux d'artifices lors d'une fête privée à l'occasion du Nouvel An à Berlin, ont signalé les pompiers locaux dans la nuit de vendredi à samedi.Toutes ont été emmenées à l'hôpital. La victime la plus jeune est âgée de 11 ans. D'après ses premières observations, la police pense que des feux d'artifices illégaux ont été utilisés compte tenu du nombre et de la gravité des blessures, selon un porte-parole. Les pompiers ont été alertés vers 00h10 samedi. Quarante intervenants ont été déployés. (Belga)