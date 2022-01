Berihu Aregawi et Ejegayehu Taye battent les records du 5 km à Barcelone

Deux record du monde du 5 km sur route dans une course mixte ont été battus vendredi lors de la Cursa dels Nassos disputée dans les rues de Barcelone.

Chez les messieurs, l'Ethiopien Berihu Aregawi, 20 ans, a couru en 12:49, améliorant de 2 secondes de 12:51 établi par l'Ougandais Joshua Cheptegei en février 2020 à Monaco. Berihu Aregawi, 4e du 10.000 m des Jeux olympiques de Tokyo, a devancé l'Ougandais Peter Maru, 2e en 13:30, et le Néerlandais Mike Foppen (13:37). Ejegayehu Taye s'est imposée en 14:19 chez les dames dans cette course mixte, devant la Suédoise Meraf Bahta (15:04) et l'Espagnole Carla Dominguez (15:51). L'athlète éthiopienne de 21 ans, 5e du 5000 m des JO de Tokyo, effaçant des tablettes la marque de 14:43 établie par la Kényane Beatrice Chepkoech en février dernier à Monaco. (Belga)