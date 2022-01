Calais: quatre blessés dont trois migrants dans une rixe

Un Calaisien a été blessé vendredi soir dans une rixe avec des migrants érythréens puis trois de ces migrants blessés, dont un grièvement, par son frère qui leur a foncé dessus en voiture, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture et du parquet.Le pronostic vital d'un des migrants, qui s'est fait rouler dessus par une voiture, est engagé, a indiqué à l'AFP le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu. Ce jeune homme a été transféré au CHRU de Lille. Les faits se sont déroulés dans la soirée du 31 décembre dans le quartier calaisien de Beau-Marais, "sur fond d'alcoolisation importante des deux parties", migrants et habitant du quartier, a indiqué samedi matin le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, Alain Castanier. Des migrants ont "importuné" une jeune femme et un habitant du quartier a voulu la défendre, a complété samedi soir M. Leleu. Une "rixe" s'en est suivie. Se retrouvant "en infériorité numérique", le Calaisien a tenté de fuir mais a été rattrapé par les migrants et frappé "a priori au moyen d'une chaîne". Son frère a alors pris son véhicule et foncé sur le groupe, heurtant deux migrants, qu'il a blessés aux jambes, et roulant sur le troisième, dont le pronostic vital est engagé. "Il dit qu'il voulait défendre son frère qui état en train de se faire tuer mais pour nous, pour l'instant, on n'est pas en situation de légitime défense", a expliqué M. Leleu. L'habitant du quartier et les trois migrants blessés ont été emmenés à l'hôpital. Blessé au visage, le Calaisien devait sortir de l'hôpital samedi soir, selon le procureur. Un des migrants blessé aux jambes en était déjà sorti plus tôt dans la journée et a été placé en garde à vue. Il y a rejoint le chauffeur de la voiture et un migrant qui n'a pas été blessé. L'un des deux migrants en garde à vue est considéré comme "l'auteur principal des violences, mais il peut y en avoir d'autres", a souligné M. Leleu. Les gardes à vue de ces trois jeunes hommes ont été prolongées samedi. Ils doivent être présentés à un juge dimanche dans le cadre d'une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire, a-t-il ajouté. Des centaines de migrants, notamment Erythréens, Soudanais, Irakiens ou encore Afghans, sont présents sur le littoral du nord de la France, principalement à Calais et Grande-Synthe (Nord), dans l'espoir de passer en Angleterre. (Belga)