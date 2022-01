Challenger de Bendigo - Bergs, Bemelmans et Coppejans lancent leur saison sur le circuit Challenger en Australie

Alors que David Goffin (ATP 39) lancera sa saison 2022 au tournoi ATP 250 de Melbourne, qui débute mardi, les autres joueurs belges entameront la nouvelle saison sur le circuit Challenger.

Zizou Bergs (ATP 192) et Ruben Bemelmans (212) disputeront le Challenger de Bendigo, au Australie. Tête de série N.16, le numéro 2 belge y sera exempté de 1er tour, tandis que Bemelmans sera opposé au Tchèque Vit Koprova (ATP 198) au 1er tour de cette épreuve dotée de 58.320 dollars. Kimmer Coppejans (ATP 208) sera pour sa part engagé au tournoi de Traralgon, dont le prize money est également de 58.320 dollars. Tête de série N.11, l'Ostendais entrera en lice au 2e tour face au vainqueur du duel entre l'Argentin Pedro Cachin (ATP 245) et l'Australien Joshua Charlton, non-classé et bénéficiaire d'une wildcard (Belga)