Coronavirus - Pays-Bas : le nombre de personnes hospitalisées au plus bas depuis le 10 novembre

Aux Pays-Bas, un total de 1.660 patients infectés par le coronavirus sont actuellement hospitalisés, soit le niveau le plus bas depuis près de deux mois. 119 lits ont été libérés au cours des dernières 24 heures.

Sur plus de 1.600 patients Covid admis, 472 sont en unité de soins intensifs. Parmi eux, 13 sont soignés en Allemagne voisine. Le nombre de patients dans les unités de soins intensifs diminue régulièrement et les Néerlandais disposent à présent d'une marge suffisante pour les urgences, et ce pour la première fois depuis longtemps. 235 lits de soins intensifs sont disponibles, soit le nombre le plus élevé depuis le 11 octobre. Un confinement strict est actuellement en vigueur aux Pays-Bas depuis une dizaine de jours, avec comme objectif de freiner la propagation du variant Omicron. En Belgique, on compte actuellement plus de 1.700 patients Covid dans les hôpitaux, dont 532 dans les unités de soins intensifs. La Belgique compte proportionnellement plus de lits de soins intensifs que les Pays-Bas : 2.000 pour 11 millions d'habitants contre 1.150 pour 17 millions. (Belga)