Les Belges à l'étranger - Crystal Palace et Christian Benteke chutent à domicile contre West Ham

Crystal Palace s'est incliné 2-3 contre West Ham dans un match de la 21e journée du championnat d'Angleterre de football samedi. Titulaire avec les Eagles, Christian Benteke a été remplacé à la 68e minute.

Crystal Palace vivait une première période catastrophique et comptait trois buts de retard au repos après des réalisations de Michail Antonio (22e) et Manuel Lanzini (25e, 45e+5). En seconde période, les Eagles réduisaient l'écart via Odsonne Edouard (81e) et Michael Olise (90e+1) mais sans parvenir à recoller au score. Au classement, Crystal Palace reste 11e avec 23 points. West Ham assure lui sa 5e place avec 34 points. (Belga)