Météo - Début d'année très doux sous un ciel plutôt nuageux

Le début de l'année sera encore marqué par une grande douceur, se traduisant par des maxima de 10 à 15 °C samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La journée débutera sous un ciel très nuageux, puis les éclaircies feront progressivement leur apparition en cours d'avant-midi.Durant le restant de la journée, il y aura davantage de périodes ensoleillées malgré la présence de voiles d'altitude assez épais. Les nuages bas pourraient toutefois s'attarder en Ardenne. Le vent sera généralement modéré, parfois faible, de secteur de sud. Ce soir et cette nuit, les nuages reviendront à partir du littoral avec parfois un peu de pluie ou quelques averses sur l'ouest. Ailleurs, le temps restera encore sec une grande partie de la nuit. Les minima varieront entre 5 et 12 °C avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux avec par moments de la pluie ou quelques averses, surtout sur la moitié ouest. Léger recul des températures mais persistance de la douceur avec des maxima de 8 ou 9 °C sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 12 ou 13 °C sur l'ouest. Le vent de sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. La force du vent augmentera en soirée et la nuit suivante avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h dans les terres et 80 km/h au littoral. (Belga)