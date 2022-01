Afrique du Sud: incendie au Parlement au Cap

Un important incendie s'est déclaré dimanche matin au siège du Parlement sud-africain au Cap, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

"Le toit a pris feu et le bâtiment de l'Assemblée nationale est également en feu", a déclaré à l'AFP un porte-parole des services de secours de la Ville, qui ont demandé des renforts sur place. "L'incendie n'est pas maîtrisé et des fissures dans les murs du bâtiment ont été signalées", a-t-il ajouté. L'incendie qui se propage dans les étages s'est déclaré aux alentours de 03H30 GMT (04H30 HB). En début de matinée, des flammes et une épaisse colonne de fumée étaient visibles au-dessus du bâtiment. La ville du Cap a déjà été victime d'un important incendie en avril. Un feu sur la Montagne de la Table surplombant la ville côtière s'était propagé et avait détruit des trésors de la bibliothèque de la prestigieuse Cape Town University en contrebas. (Belga)