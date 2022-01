Alerte jaune de l'IRM pour d'abondantes précipitations prévues lundi et mardi

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une alerte jaune pour d'abondantes précipitations prévues de lundi midi à mardi soir, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.Les cumuls pourront atteindre 20 à 40 litres par mètre carré en 24 heures, voire localement plus. L'alerte jaune est le premier degré de l'échelle des avertissements, moins grave que l'orange et la rouge. Elle implique un risque de dégâts dus à l'eau dans les régions sensibles. Le trafic peut localement être perturbé. (Belga)