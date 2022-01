Australie: 85 arrestations lors d'un festival du Nouvel An à Sydney

La police a arrêté 85 personnes en lien avec des infractions aux stupéfiants lors d'un festival de musique à l'occasion du Nouvel An à Sydney, a indiqué dimanche la police de Nouvelle Galles du Sud.Quelque 12.000 personnes ont assisté au Field Day 2022 dans le Victoria Park de Sydney pour célébrer le passage au Nouvel An. Les forces de l'ordre ont notamment saisi de la MDMA, de la kétamine, des champignons, du LSD, de la cocaïne et du cannabis. La plupart des personnes arrêtées ont été inculpées de possession de drogue, tandis que deux sont poursuivies pour vente. Un homme de 22 ans, sur qui 50 capsules de MDMA ont été trouvées selon la police, est également poursuivi pour avoir résisté à son arrestation et blessé un agent lors de celle-ci. (Belga)