Météo - Fin de week-end pluvieux avant un début de semaine encore couvert

La journée débutera sous un ciel chargé avec quelques faibles pluies ou averses qui progresseront d'ouest en est. Dans le courant de la matinée, des éclaircies se développeront à l'arrière, mais il faudra encore composer avec des périodes très nuageuses et l'une ou l'autre averse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Le risque d'averses augmentera en fin d'après-midi sur l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 9°C en Ardenne et 13°C sur l'ouest. Le vent virera au secteur ouest à sud-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans les terres et assez fort à fort au littoral. Des rafales jusqu'à 60 km/h pourront se produire. Ce soir, la nébulosité deviendra abondante avec de la pluie et parfois de fortes averses depuis l'ouest. Un orage n'est pas exclu. Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies en basse et moyenne Belgique. Les minima seront compris entre 5 et 9°C. Le vent d'ouest à sud-ouest restera assez fort dans les terres, mais diminuera quelques peu en seconde partie de nuit. Sous les averses, les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h. Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux en Ardenne avec de la pluie. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Il deviendra ensuite variable avec des averses parfois assez fortes sur le centre et le sud-est du pays. Le risque d'averses sera nettement moins marqué sur le nord-ouest, et le temps pourrait même rester sec en bord de mer avec davantage d'éclaircies. Il fera encore très doux avec des maxima de 6°C dans les Hautes-Fagnes à 10 ou 11°C en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Le long du littoral, il soufflera fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. (Belga)