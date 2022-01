Nouvel An: deux morts dans des accidents de feux d'artifice en Allemagne

En Allemagne, la nuit de la Saint-Sylvestre a été endeuillée par la mort de deux hommes, tués dans des accidents de feux d'artifice, tandis que plusieurs autres personnes ont été blessées, a rapporté samedi soir la police allemande.

Les victimes sont un jeune homme d'une vingtaine d'année et un autre âgé de 37 ans. La première a été tuée par l'explosion d'un pétard dans le Land de Thuringe (est), la seconde est décédée dans un accident de feux d'artifice survenue lors du réveillon de la Saint-Sylvestre à Hennef, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Lors de cet accident, un autre homme, âgé de 39 ans, a par ailleurs été grièvement blessé. Il a été emmené dans un état critique à l'hôpital. A Berlin, douze personnes, dont des enfants, ont également été blessées dans l'explosion de feux d'artifices lors d'une fête privée à l'occasion du Nouvel An. Onze d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital. La plus jeune victime est âgée de 11 ans, la plus âgée a 51 ans. (Belga)