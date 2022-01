Montea poursuit la croissance de son portefeuille immobilier

Montea, société spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels, a officialisé dans un communiqué mardi de nouveaux accords de partenariat et des acquisitions en Belgique et aux Pays-Bas. L'entreprise va ainsi accroître son portefeuille immobilier de plus de 300.000 m²."Conformément au plan de croissance Track'24, nous voulons réaliser la plus forte croissance de l'histoire de notre entreprise au cours des trois prochaines années", déclare Jo De Wolf, CEO de Montea. En Belgique, Montea va collaborer avec le groupe de construction Cordeel pour développer 230.000 m² de nouvelles surfaces pour des bâtiments logistiques à Tongres, Zele et Vilvorde. En outre, Montea reprend le bâtiment d'Expologic à Gand. Montea poursuit également sa progression aux Pays-Bas avec la reprise de bâtiments loués à PostNL à 's Hertogenbosch et Zwolle. Enfin, Montea reprendra un bâtiment de Barsan à Tilburg. (Belga)