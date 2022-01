Coronavirus - Une vingtaine de médecins provisoirement suspendus pour des propos anti-vaccin

Plusieurs médecins belges ont été sanctionnés l'an dernier pour avoir tenu des propos anti-vaccin ou incité leurs patients à ne pas se faire vacciner, rapporte mercredi Le Vif sur son site internet. Parmi ces sanctions, on dénombre 15 suspensions d'exercer, qui vont d'un mois à deux ans. Trois médecins ont été suspendus pour deux ans, selon l'Ordre des médecins, sollicité par l'hebdomadaire.L'Ordre a adressé il y a bientôt un an un avis déontologique à l'ensemble des pratiquants à propos de la vaccination contre le coronavirus. Il y affirmait notamment qu'il "sévirait fermement contre la diffusion d'informations qui ne cadrent pas avec l'état actuel de la science". "L'idée émise dans la charte déontologique de l'Ordre des médecins est de sanctionner les médecins qui se révèlent être des antivax convaincus, et qui défendent ou incitent leurs patients à ne pas se faire vacciner", souligne Le Vif. Les sanctions ont été prises à la suite de plaintes. La moitié de celles-ci viennent des patients, l'autre moitié provient des confrères médecins. (Belga)