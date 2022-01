Important incendie dans le port de Gand

Un important incendie s'est déclaré mercredi en fin de journée, sur le coup de 17h30, dans la zone industrielle du port de Gand. Un entrepôt situé Port Arthurlaan était touché, ont fait savoir les pompiers gantois. Il abritait du fumier et du bois. L'incident n'a fait aucune victime et aucune fumée toxique n'a été détectée.L'entrepôt est sinistré mais les bâtiments annexes ont pu être préservés. Les pompiers ont envoyé un message via B-Alert aux habitants d'Oostakker, de Muide et de Mont-Saint-Amand pour qu'ils ferment les fenêtres et les portes, même si les dégagements ne sont pas jugés toxiques. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Le travail des hommes du feu devait se poursuivre dans la nuit de mercredi à jeudi. (Belga)