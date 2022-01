L'Afsca autorise la création de centres de quarantaine agréés pour animaux

Dès mercredi, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) autorise la création de centres de quarantaine pour animaux présentant un risque élevé d'infection par le virus mortel de la rage. Un nouvel arrêté royal permet dorénavant à des personnes privées ou à des organisations d'introduire une demande en vue de la création de tels centres. Pour l'Afsca, il s'agit d'apporter une "solution structurelle" permettant d'éviter de recourir à l'euthanasie des animaux en cas de suspicion de contamination.

Toutefois, l'Agence fédérale rappelle qu'il faut avant tout éviter d'en arriver à de telles situations. "Les personnes qui souhaitent ramener des animaux en Belgique doivent être conscientes des conditions strictes en matière d'importation et de vaccination", précise Herman Diricks, directeur de l'Afsca. "De telles exigences ont une réelle utilité. Il y a quelques semaines, un chiot est mort de la rage en Allemagne. L'animal avait été ramené de Turquie sans les garanties ni les contrôles nécessaires." La mise en place et la gestion d'un centre de quarantaine constitue un projet très intensif, avertit l'Agence. "Il faut tenir compte de l'infrastructure et des frais qu'elle implique, de la formation intensive pour le personnel, de la vaccination des employés, de la supervision par un vétérinaire et d'autres exigences spécifiques. Les coûts liés à la quarantaine de l'animal seront entièrement répercutés sur le propriétaire de l'animal importé illégalement." Chaque année, 55.000 adultes et enfants décèdent des suites d'une contamination par la rage dans le monde. Il n'existe malheureusement aucun remède contre la maladie. En Belgique, les deux derniers cas de rage constatés remontent à fin 2007 et début 2008. Dans les deux cas, il s'agissait d'un chien infecté mais ne présentant pas de symptômes, qui avait été importé illégalement du Maroc. (Belga)