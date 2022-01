Le Bayern annonce un 9e cas de covid dans ses rangs et voit sa reprise remise en question

Prévu le vendredi contre le Borussia Mönchengladbach, le retour du Bayern Munich en Bundesliga après la trêve hivernale a pris du plomb dans l'aile à la suite de l'annonce du départ en quarantaine d'Alphonso Davies pour un test positif au coronavirus. Le latéral canadien est le dernier de 9 joueurs actuellement à l'isolement.

Peu avant l'annonce de cette nouvelle, le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic avait communiqué que le club était en discussion avec la ligue allemande (DFL) pour un report de la rencontre. "Pour l'instant, nous avons 10 joueurs de champ et 2 gardiens. Voilà pourquoi nous nous demandons si nous pouvons jouer ce match et avons discuté de la situation avec la DFL", a-t-il expliqué. Le Bayern compte, outre ses 9 joueurs en isolement, 2 joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Les règles de la DFL stipulent qu'un match peut être remis si un club dispose de moins de 15 joueurs dans son équipe, en y comptant les blessés. Salihamidzic a pourtant expliqué, avant la nouvelle concernant Davies, que le match pourrait bien avoir lieu. "Il y a un ensemble de règles auxquelles nous nous soumettons, comme tout le monde. Il semble que nous allons jouer, et nous disputerons le match avec le but de le gagner", a-t-il dit. Seulement, Davies s'est entraîné avec l'équipe plus tôt dans la semaine, ce qui pourrait potentiellement avoir une influence sur le reste des joueurs. Leon Goretzka revient d'une blessure mais reste très incertain, tandis que Niklas Süle et Josip Stanisic ont manqué l'entraînement, blessés. Joshua Kimmich est quant à lui revenu à l'entraînement pour la première fois depuis novembre, d'abord écarté en tant que cas contact puis lui-même infecté et inquiété par des problèmes pulmonaires causés par le virus. Le Bayern a annoncé avoir encore renforcé les protocoles de test après avoir dû différer d'un jour son retour à l'entraînement initialement prévu lundi. (Belga)