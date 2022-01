Mobilisation symbolique de chauffeurs LVC devant le parlement bruxellois

Près d'une vingtaine de chauffeurs LVC (location de voiture avec chauffeur) se sont symboliquement rassemblés à pied, mercredi entre 13h00 et 14h00, devant le parlement bruxellois, rue du Lombard. Ils appellent à faire reconnaître la validité des licences wallonnes et flamandes dans la capitale. La circulation n'a pas été perturbée.Les manifestants critiquent une note de Bruxelles Mobilité publiée en décembre à la suite de l'adoption après remaniements de l'ordonnance dite "Sparadrap". Cette dernière fait suite à une décision de la Cour d'appel de Bruxelles défavorable à la multinationale américaine Uber et précède le plan Taxi attendu pour réglementer le secteur. Dans le texte de la note d'information, il est indiqué que seuls les chauffeurs ayant une autorisation d'exploiter un service de LVC délivrée par la Région de Bruxelles-Capitale peuvent travailler dans la capitale. "L'ordonnance "Sparadrap 2" ne précisait pas cela et nous voulons donc avoir des éclaircissements", relève Fernando Redondo, le président de l'Association belge des chauffeurs de limousine (ABCL). "Passer par une licence wallonne ou flamande a permis à des gens d'acheter des voitures moins chères et moins grandes que celles exigées pour obtenir la licence LVC bruxelloise. Cela a permis à des personnes au CPAS de sortir de situations précaires et de trouver un travail". Les données précises manquent, mais selon son appréciation grossière, il y a quelques centaines de chauffeurs sous licences wallonnes et flamandes qui travaillent dans la capitale. Ceux-ci craignent la mise en place prochaine de contrôles par l'organisme régional Bruxelles Mobilité. (Belga)