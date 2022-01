"Nouvelles routes de la soie": Rabat et Pékin scellent leur partenariat

Le Maroc et la Chine ont signé mercredi une convention qui scelle leur partenariat dans l'ambitieux projet stratégique chinois des "Nouvelles routes de la soie".La convention, feuille de route sur la mise en oeuvre conjointe de l'initiative chinoise, a été paraphée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et un haut responsable chinois, Ning Jizhe, lors d'une cérémonie organisée par visioconférence. Elle a pour objectif de favoriser l'accès aux financements chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint-ventures dans les secteurs industriel et énergétique, la recherche et la coopération technologique, a précisé l'agence marocaine MAP. Aux termes de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. La convention prévoit également une coopération tripartite avec l'Afrique, en particulier dans le développement durable. Lancé en 2013, ce projet de "Nouvelles routes de la Soie" vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à rejoindre en novembre 2017 ce projet. Selon M. Bourita, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% ces cinq dernières années, de 4 milliards de dollars (3,5 mds EUR) en 2016 à 6 mds USD en 2021. Plus de 80 projets d'investissements chinois sont en développement au Maroc, a-t-il précisé. Les investissements directs de la Chine ont atteint 380 millions de dollars, a indiqué Ning Jizhe. Cette alliance avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas sans impact diplomatique, au moment où Rabat fait feu de tout bois pour convaincre ses partenaires à se rallier à ses positions sur le territoire disputé du Sahara occidental. La justice marocaine a en outre donné fin décembre son aval à l'extradition d'un ressortissant chinois membre de la minorité musulmane des Ouïghours, Yidiresi Aishan, arrêté en juillet à son arrivée au Maroc et recherché par la Chine pour "des actes terroristes". Cette décision n'a pas encore été mise à exécution, selon son avocat, alors que de nombreux défenseurs des droits humains au Maroc et à l'étranger s'y opposent. (Belga)