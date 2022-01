Un automobiliste qui a foncé sur une habitation arrêté pour tentative d'assassinat

Un homme de 43 ans originaire d'Oostkamp a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruges mercredi soir pour tentative d'assassinat, harcèlement et rébellion armée, a fait savoir la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. Le suspect avait volontairement projeté sa voiture contre l'habitation où séjournait son ancienne compagne, à Kortemark.L'homme digérait mal la séparation avec son ex. Il la harcelait depuis longtemps chez elle à Eernegem. Comme la situation devenait problématique, la dame était allée se réfugier chez sa fille à Kortemark. Mais le quadragénaire l'a repérée et avait détruit une fenêtre de la maison et le véhicule de la victime. Les choses ont dégénéré quand la police de la zone Polder a tenté d'intercepter le suspect mardi. L'homme a commis toute une série d'infractions lors d'une course-poursuite. Dans le centre de Kortemark, des agents ont tout juste eu le temps de se retirer pour l'éviter, et le véhicule de l'individu d'érafler le combi de police. L'homme a finalement projeté sa voiture sur la maison où se trouvait son ex. Il est inculpé, notamment, de tentative d'assassinat contre son ancienne compagne et le petit-enfant de celle-ci, âgé de deux ans. (Belga)