Coronavirus - Les Pays-Bas enregistrent un nouveau record de contaminations

Les Pays-Bas ont enregistré vendredi un nouveau record de contaminations par le coronavirus, avec 34.954 tests revenus positifs des laboratoires, a indiqué l'Institut national de santé publique (RIVM). Un nombre bien au-delà des précédents records de mercredi et jeudi, quand près de 25.000 cas avaient été détectés.Cette hausse rapide des infections était attendue, alors que le variant Omicron - plus contagieux - a supplanté la mutation Delta. S'il semble moins dangereux, Omicron provoque tout de même, proportionnellement, de nouvelles hospitalisations. Le nombre de décès, lui, reste stable. Les Pays-Bas se sont reconfinés le mois dernier pour tenter de contenir la propagation de ce nouveau variant, découvert en novembre en Afrique du Sud et au Botswana. Le gouvernement néerlandais doit annoncer la semaine prochaine, lors d'une conférence de presse, si les dernières restrictions sont maintenues ou levées. (Belga)