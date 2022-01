Le Covid "ne sera pas là pour toujours" dans sa forme actuelle, promet Biden

Le Covid-19 "tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera pas là pour toujours", du moins dans sa forme actuelle, a promis vendredi Joe Biden, au moment où les États-Unis affrontent une nouvelle vague de la pandémie.

"Mais avoir le Covid dans notre environnement et sur la planète, cela va probablement persister", a-t-il reconnu devant des journalistes à la Maison-Blanche. "Nous avons tellement plus d'outils (..) qui peuvent contenir le Covid et d'autres souches", a assuré le président américain, qui avait fait campagne en partie sur sa promesse de mettre fin à la pandémie. "La nouvelle normalité ne sera pas ce que nous connaissons aujourd'hui, elle sera meilleure", a-t-il assuré. Son administration est critiquée pour une pénurie de tests et plus généralement l'insuffisance du dépistage dans le pays, confronté à une cinquième vague alimentée par le variant Omicron. Les États-Unis, déjà le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont enregistré lundi dernier un autre record mondial, avec plus d'un million de cas quotidiens. (Belga)