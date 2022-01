ATP Melbourne: Rafael Nadal face à la surprise Maxime Cressy en finale

Rafael Nadal et Maxime Cressy se sont qualifiés pour la finale du tournoi ATP de Melbourne, joué sur surface dure et doté de 521.000 dollars, samedi en Australie.

Première tête de série à Melbourne, Nadal, 6e mondial, a dû batailler pendant 1 heure et 56 minutes pour venir à bout du Finlandais Emil Ruusuvuori, 95e mondial, en deux sets 6-4, 7-5. L'Espagnol jouera à Melbourne la 126e finale de sa carrière avec l'opportunité de remporter un 89e titre. Cressy, 112e mondial et issu des qualifications, poursuivra lui sa belle aventure jusqu'en finale après sa victoire 7-5, 7-6 (9) en demi-finale contre le Bulgare Grigor Dimitrov, 28e mondial et tête de série N.3. L'Américain disputera la toute première finale de sa carrière sur le circuit ATP. (Belga)