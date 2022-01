Coronavirus - Des manifestants battent le pavé contre le pass vaccinal dans plusieurs villes de France

Plusieurs manifestations contre le projet de pass vaccinal se sont déroulées samedi à travers la France, essentiellement dans le calme, quelques jours après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, qu'il souhaite "emmerder".

Paris a vu plusieurs manifestations dont la plus importante a rassemblé quelques milliers de personnes à l'appel des Patriotes du candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot, selon une journaliste de l'AFP. Une source de police a qualifié ce rassemblement de "tendu". Tout comme celui tenu boulevard de l'Hôpital (dans le sud-est de Paris), à l'initiative de gilets jaunes, avec "des velléités de certains membres radicaux de faire bouger la manifestation, mais cela a été vite contenu", selon cette source. Le projet de loi sur le pass vaccinal, adopté par les députés jeudi, doit passer devant le Sénat la semaine prochaine. A Lyon, une petite foule de manifestants de tous âges et peu masqués s'est rassemblée dans une ambiance bon enfant sur la place Bellecour, en centre-ville. A Bordeaux, entre 500 et 1.000 personnes, selon la police, et 9.000 selon les organisateurs, ont manifesté malgré la pluie sous les cris de "Macron on t'emmerde". "A quand un vaccin du respect?", #ontemmerde", "Confiance rompue", pouvait-on lire sur les pancartes. Dans l'Est, 1.250 manifestants ont défilé à Colmar et 1.900 à Mulhouse, selon la préfecture du Haut-Rhin. Ils étaient 1.500 à Strasbourg, selon la préfecture du Bas-Rhin. Les autorités avaient dénombré 121.000 manifestants contre la vaccination et le pass sanitaire sur l'ensemble du territoire le 11 septembre dernier, et quelque 237.000 participants le 7 août. (Belga)