ITF Bendigo - Ysaline Bonaventure qualifiée pour la finale

Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour la finale du tournoi ITF de Bendigo, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, samedi en Australie. Bonaventure, 235e mondiale, a défait en deux sets 6-2, 6-3 la Liechtensteinoise Kathinka von Deichmann, 317e mondiale et issue des qualifications.En finale, la joueuse belge affrontera l'Andorrane Victoria Jimenez Kasintseva, 255e joueuse mondiale qui a battu en demi-finale, l'Américaine Coco Vandeweghe, 174e joueuse mondiale. Au tour précédent, Bonaventure était venue à bout de la Mexicaine Fernanda Contreras Gomez, 286e mondiale et également issue des qualifications. (Belga)