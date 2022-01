Les Belges à l'étranger - Januzaj et la Real Sociedad s'imposent et continuent leur bon début d'année

La Real Sociedad et Adnan Januzaj continuent sur leur bonne lancée de ce début d'année, puisqu'ils sont sortis vainqueurs 1-0 samedi de leur duel contre le Celta Vigo comptant pour la 20e journée de Liga. Un résultat qui leur permet d'occuper momentanément le 4e rang du championnat d'Espagne avec 33 points, à 13 longueurs du Real Madrid.Sur une série de quatre défaites consécutives avant la trêve hivernale, les joueurs de Saint-Sébastien semblent repartis sur de meilleures bases depuis la reprise. Après un partage à Alavés en championnat et une qualification en 8e de finale de la Coupe du Roi, les Basques ont à nouveau montré un meilleur visage contre le Celta Vigo. Un regain de forme auquel Adnan Januzaj a participé pendant 78 minutes. C'est son coéquipier Mikel Oyarzabal qui leur a offert le précieux succès grâce à un but survenu peu avant le quart d'heure (13e, 1-0). (Belga)