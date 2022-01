Un général parachutiste choisi pour diriger les opérations du Pentagone au Moyen-Orient

Le président Joe Biden a nommé le commandant des unités les plus aguerries de l'armée américaine, le général Michael Kurilla, à la tête des opérations américaines au Moyen-Orient, a annoncé vendredi le Pentagone.Si sa nomination est confirmée par le Sénat, le général Kurilla succèdera au général des Marines Kenneth McKenzie à la tête du commandement central (Centcom) de l'armée américaine, qui supervise les opérations militaires en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou encore au Yémen. Selon sa biographie officielle, le général Kurilla, 55 ans, commande actuellement le 18e corps aéroporté qui regroupe à Fort Bragg, en Caroline du Nord, la majorité des forces d'intervention de l'armée de terre des Etats-Unis. Ancien de West Point, il a notamment combattu au Kosovo, en Afghanistan et en Irak, où il a été gravement blessé par balle lors d'un assaut à Mossoul, en 2005. Il a aussi occupé des responsabilités à l'état-major de l'armée américaine et a commandé la prestigieuse 82e division des parachutistes, connue pour avoir participé au débarquement en Normandie en 1944. L'armée américaine est organisée en commandements géographiques comme Africom pour l'Afrique ou Eucom pour l'Europe, mais aussi thématiques comme le commandement stratégique (Stratcom) en charge de l'armement nucléaire du pays ou le Spacecom, chargé de l'espace. (Belga)