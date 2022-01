Coupe d'Afrique des Nations - Le Cap-Vert se joue de l'Ethiopie

Le Cap-Vert s'est imposé 0-1 face à l'Ethiopie dans le deuxième match de la première journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations, dimanche, à Yaoundé.

L'Ethiopie s'est retrouvée à dix dès la 12e minute après le rouge reçu par Yared Bayeh, à la suite de l'intervention du VAR, pour une faute sur Julio Tavares qui partait seul vers le but. Tavares a inscrit l'unique but de la rencontre en fin de première période (45e+1). Le Cap-Vert alignait deux Ostendais, Steven Fortes (Ostende) en défense et Kenny Rocha Santos dans l'entrejeu. Tous deux ont disputé toute la partie. Avec ce succès, les Requins Bleus rejoignent le Cameroun, vainqueur 2-1 du Burkina Faso dans le match d'ouverture, en tête du groupe A. Lors de la prochaine journée, jeudi 13 janvier, le Cameroun affrontera l'Ethiopie (17h00) et le Cap-Vert jouera contre le Burkina Faso (20h00). (Belga)