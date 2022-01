Van der Haar titré au Pays-Bas, Meisen sacré pour la 7e fois en Allemagne

Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) a remporté dimanche, à Rucphen, son troisième titre de champion des Pays-Bas de cyclocross. Van der Haar, 30 ans, succède à Mathieu van der Poel, vainqueur des six dernières éditions et absent cette année en raison d'une blessure au dos qui l'a contraint à mettre un terme anticipé à sa saison dans les labourés.Van der Haar avait déjà été sacré en 2013 et 2014. Cette saison, il a aussi remporté le titre européen à Drenthe. Dimanche, il a devancé de près d'une minute Corné van Kessel. Mees Hendrikx a décroché le bronze et le titre chez les espoirs. En Allemagne, Marcel Meisen, 33 ans, s'est offert un septième titre national, à Luckenwalde. Le coureur d'Alpecin-Fenix a devancé Jannick Geisler et Yannick Gruner. Chez les dames, Elisabeth Brandau a été titrée pour la cinquième fois. En Espagne, Felipe Orts a gagné un quatrième maillot de champion national consécutif. Quatrième titre aussi, mais troisième de rang, pour sa compatriote Lucia Gonzalez Blanco chez les dames. En République tchèque, Michael Boros s'est imposé chez les messieurs et Kristyna Zemanova chez les dames. Joshua Dubau est le nouveau champion de France. Côté féminin, la victoire est revenue à Line Burquier. En Grande-Bretagne, en l'absence de Tom Pidcock, le titre a été remporté par Thomas Mein. Harriet Harnden s'est imposée chez les dames. Jakob Dorigoni et Silvia Persico ont été sacrés en Italie. Kevin Kuhn et Alessandra Keller ont triomphé en Suisse. Le Luxembourg a vu les victoires de Scott Thiltges et Christine Majerus. Au Danemark, les maillots ont été remportés par Simon Andreassen et Caroline Bohé. (Belga)