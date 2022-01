Wout van Aert écrase la concurrence pour remporter son 5e titre national

Wout van Aert a décroché son cinquième titre de champion de Belgique de cyclocross au terme d'un numéro en solitaire dimanche à Middelkerke. Laurens Sweeck remporte lui la médaille d'argent et Quinten Hermans la médaille de bronze.

Dès les premiers mètres, Van Aert s'isolait en tête avec Toon Aerts et Quinten Hermans tandis qu'Eli Iserbyt était rapidement distancé à cause d'un mauvais départ. 'WVA' profitait ensuite d'une erreur de Toon Aerts pour prendre seul la tête. Au fil des tours, Van Aert, qui disputait son dernier cross de la saison, faisait grimper son avance au-delà de la minute pour décrocher le cinquième titre de champion de Belgique de sa carrière après ceux de 2016, 2017, 2018 et 2020. Laurens Sweeck termine lui sur la deuxième marche du podium et Quinten Hermans s'empare de la médaille de bronze. (Belga)