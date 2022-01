Mediahuis désormais actif en Allemagne

Mediahuis (De Standaard, Het Nieuwsblad, ...) est désormais également actif en Allemagne. La reprise des journaux Aachener Zeitung et Aachener Nachrichten annoncée fin septembre est désormais finalisée, a annoncé lundi le groupe.

Avec cette reprise, Mediahuis devient également l'actionnaire majoritaire de Medienhaus Aachen, qui outre la distribution de ces deux journaux détient également un média numérique, une radio et un service postal. Medienhaus Aachen compte 400 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 80 millions d'euros. Mediahuis est désormais actif en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg et en Allemagne. Le groupe emploie 4.300 personnes et réalise un chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros. (Belga)