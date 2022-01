Coronavirus - A nouveau des milliers de personnes en rue en Allemagne pour s'opposer aux restrictions

Dans diverses villes allemandes, des milliers de personnes se sont à nouveau réunies pour protester contre les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.Dans l'Etat de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où la mobilisation est la plus conséquente depuis plus de 10 jours, jusqu'à 8.000 manifestants se sont réunis, et d'autres rassemblements sont encore prévus. A Lubeck (nord) et à Cologne (ouest), plus de mille personnes ont défilé en rue. A Gummersbach, à 50 kilomètres de Cologne, le bilan est grimpé à 1.800 manifestants contre la vaccination obligatoire. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Potsdam, près de la capitale Berlin, bien que les manifestations aient été interdites à l'avance. A Berlin aussi, des protestations ont été recensées, sans que la police ne déplore d'incident. Plusieurs autres villes du pays ont également constaté des manifestations. A Leipzig, 300 contre manifestants se sont aussi rassemblés sur une place où d'ordinaire ce sont des opposants aux restrictions sanitaires qui s'y réunissent. Au cours des semaines passées, régulièrement le lundi, des manifestations ont eu lieu contre les mesures pour limiter la propagation du coronavirus, et celles qui frappent plus durement les personnes non-vaccinées. (Belga)