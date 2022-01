Coronavirus - L'Écosse rouvre ses stades de football à l'entièreté des spectateurs

Les matches de football de première division écossaise pourront à nouveau se jouer dans des stades remplis à pleine capacité à partir de lundi. La nouvelle a été révélée mardi par la Première ministre Nicola Sturgeon.

Les restrictions de participation aux événements en plein air seront levées à partir de la semaine prochaine. Depuis le 26 décembre, les limites avaient été fixées à 500 personnes. Surgeon a également indiqué que les chiffres actuels du coronavirus laissaient entrevoir de l'espoir, mais que la prudence était toujours de mise. Les organisateurs d'événements de plus de 1.000 personnes devront assurer le contrôle des vaccinations (ou de guérison) d'au moins 50 pourcent des participants. En Écosse, pour être considéré comme complètement vacciné, un rappel de vaccination sera obligatoire à partir de lundi si la deuxième vaccination date d'il y a plus de quatre mois. L'accès aux événements sera également possible grâce à un test négatif. (Belga)