Coupe du monde de ski alpin - Mikaela Shiffrin gagne le slalom de Schladming, Petra Vhlova le petit globe

Mikaela Shiffrin a remporté le slalom féminin de Schladming, 20e manche de la Coupe du monde de ski alpin, mardi, en Autriche. Dans ce dernier slalom avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février), l'Américaine s'est imposée grâce à une deuxième manche spectaculaire qui lui a permis de prendre le dessus sur la Slovaque Petra Vlhova, qui s'assure la victoire du petit globe de la spécialité.

Vlhova, victorieuse de cinq des six premiers slaloms de la saison, avait réalisé le meilleur temps de la première manche, devant l'Allemande Lena Dürr (+0.27), la Canadienne Ali Nullmeyer (+0.35) et la Suissesse Wendy Holdener (+0.35). Shiffrin pointait en cinquième position, à 42/100e de seconde. Shiffrin était la seule concurrente à effectuer la seconde manche en moins de 47 secondes. Elle dépassait toutes celles qui la précédaient au classement pour s'imposer en 1:32.66. Elle signe la 73e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 47e en slalom, la quatrième de la saison. Vlhova prenait la deuxième place à 15/100e. Dürr complétait le podium à 93/100e. Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin conserve la tête avec 966 points. Vlhova suit à 55 longueurs. La Slovaque (660 points) s'assure néanmoins le petit globe du slalom, car l'Américaine (440 points) ne peut plus la rejoindre alors qu'il ne reste que deux épreuves dans cette spécialité. Vlhova s'adjuge le petit globe du slalom pour la deuxième fois de sa carrière. Il s'agissait du dernier slalom avant les Jeux Olympiques de Pékin, qui commencent le 4 février. Le circuit féminin restera en Autriche pour prendre la direction de Zauchensee où se dérouleront une descente (15 janvier) et un super G (16 janvier). (Belga)