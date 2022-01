Dakar - Succès de De Villiers dans la 9e étape, Al-Attiyah se rapproche du titre

Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) a remporté la 9e étape du Dakar mardi, une spéciale de 287 km autour de Wadi ad-Dawasir dans le sud de l'Arabie saoudite, au cours de laquelle le leader au général Nasser al-Attiyah (Toyota), 3e à 1:04., a repris du temps à ses poursuivants.Son dauphin, le Français Sébastien Loeb avec Fabian Lurquin comme copilote, qui avait grappillé une partie de son retard ces derniers jours, accuse un déficit d'une minute (1:07 précisément) à l'issue de cette spéciale que le nonuple champion du monde des rallyes a terminé en 5e position. A trois jours de l'arrivée, le pilote qatari compte désormais presque 40 minutes d'avance (39:05.) sur Loeb et repousse le troisième au général, le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota), à près d'une heure (58:44.). S'il s'agit de la première victoire de Giniel De Villiers, 49 ans, dans cette édition 2022 du Dakar, le Sud-Africain signe son 18e succès dans le rallye-raid. Côté belge encore, Alexandre Leroy et les Imschoot, père et fils, n'étaient pas encore arrivés mardi. (Belga)