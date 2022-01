Les Oscars retrouvent un maître de cérémonie en 2022

La soirée des Oscars va retrouver un maître de cérémonie pour la première fois depuis 2018, a annoncé mardi la chaîne ABC qui diffuse l'événement phare de la saison des prix cinématographiques américains.Pour la 94e édition organisée le 27 mars prochain, les Oscars réintégreront Hollywood et leur traditionnel Dolby Theatre. L'an dernier, la pandémie de coronavirus avait contraint l'Académie des arts et sciences du cinéma à tenir la soirée de gala dans la grande gare ferroviaire du centre de Los Angeles, avec une envergure réduite conformément aux règles sanitaires. La retransmission télévisée, sans maître de cérémonie, avait rassemblé une dizaine de millions de spectateurs, une baisse de 56% par rapport à 2020 qui avait déjà enregistré une audience historiquement basse. "Je peux confirmer que les Oscars auront cette année un animateur en titre", a déclaré Craig Erwich, président d'ABC Entertainment, lors d'une table-ronde organisée par l'Association des critiques de télévision. M. Erwich n'a pas souhaité donner davantage de détails, se refusant notamment à dire si l'humoriste Jimmy Kimmel, maître de cérémonie des Oscars en 2017 et 2018, allait rempiler. En 2019, le comique Kevin Hart avait renoncé à prendre les commandes de la soirée après que des vieux tweets jugés homophobes eurent refait surface. Il n'avait pas été remplacé et la cérémonie s'était déroulée avec une succession de différents présentateurs, sans animateur en chef pour orchestrer le tout. (Belga)