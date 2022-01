Météo - Un temps relativement sec jusqu'à samedi

Le temps restera sec et alternera entre éclaircies et passages nuageux mardi après-midi. Plus généreux sur le sud-est du pays, le soleil se montrera timide sur le nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les températures seront comprises entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 4 ou 5 degrés en Flandre, sous un vent faible à modéré, qui soufflera le plus souvent de secteur sud.

En soirée et pendant la nuit, le temps deviendra très nuageux sur la moitié nord-ouest du pays, avec de faibles pluies ou éventuellement quelques précipitations hivernales. Sur l'est et le sud, il fera sec avec encore des éclaircies dans un premier temps, mais les nuages ne tarderont pas à reprendre le dessus. Les minima seront compris entre 0 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 1 et 4 degrés ailleurs. Le vent, faible, soufflera de direction variable dans l'intérieur des terres et sera modéré ailleurs. Mercredi, les nuages domineront largement le ciel. Les températures se situeront entre 0 et 8 degrés. Malgré la grisaille, le temps restera sec jeudi et vendredi. Le soleil fera toutefois quelques incursions en Haute Belgique, où le thermomètre affichera 8 degrés. Ailleurs, les maxima ne dépasseront pas 3 à 4 degrés. Samedi, la journée devrait encore être sèche, avant le retour de possibles précipitations dimanche. (Belga)