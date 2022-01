Open d'Australie - Ysaline Bonaventure victorieuse au premier tour des qualifications

Ysaline Bonaventure s'est qualifié pour le deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, mardi. Bonaventure, 177e mondiale, s'est imposée en 2 sets 6-2, 6-2 en 1h02 contre la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 124e mondiale et tête de série N.10 des qualifications.

Au deuxième tour, Bonaventure affrontera la gagnante du match entre la Néerlandaise Arianne Hartono, 191e mondiale, et l'Australienne Talia Gibson, 1211e mondiale et bénéficiaire d'une invitation. Cette dernière menait lors du premier set. La semaine dernière, la Stavelotaine avait remporté le tournoi ITF de Bendigo en Australie, lui permettant de gagner 58 places au classement WTA et réintégrer le top 200. (Belga)