Euromillions Volley League - Alost bat facilement Gand et se hisse provisoirement à la 4e place

Alost, grâce à une victoire 3 sets à 0 (25-22, 36-34 et 25-19) contre Gand mercredi soir, s'est hissé à la 4e place provisoire de l'Euromillions Volley League, D1 belge masculine de volley, dans ce match comptant pour la 6e journée.Robin Overbeeke aura été le grand monsieur de la rencontre, lui qui a marqué la bagatelle de 21 points pour les Alostois. Dans le sillage du pointu de 1m98, Alost a donc empoché trois points au classement. Alost est désormais 4e avec 14 points, à égalité avec Louvain, 3e. Les deux équipes ont disputé 8 matches. Roulers est en tête avec 19 unités (7 m.), juste devant Maaseik (17 pts/8 m.). Gand est 6e et antépénultième avec 6 points. Les deux dernières rencontres de cette 6e journée sont prévues le 2 février avec Achel - Waremme et Roulers - Menin. (Belga)