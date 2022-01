FIBA Europe Cup - Troisième défaite de suite pour les Giants d'Anvers

Les Giants d'Anvers ont enregistré un troisième revers consécutif en déplacement en Italie, à Reggio Emilia (86-72) mercredi soir pour le compte de la 3e journée du 2e tour de la Ligue des Champions de basket.

Les Anversois débutaient pourtant bien la partie dans le sillage de Matt Tiby (19 points et 9 rebonds) pour faire jeu égal avec leurs adversaires dans le premier quart-temps (20-18). La suite fut par contre plus compliquée pour les joueurs de Christophe Beghin, qui ont eu beaucoup de mal à contenir Justin Johnson (10 points et 10 rebonds) qui permettait aux Italiens de virer en tête à la pause (45-37). Au retour des vestiaires, Anvers tenait le choc dans le troisième quart-temps (21-21) avant de voir définitivement les locaux s'envoler vers la victoire (86-72). Dans l'autre match de cette poule, les Ukrainiens de Kiev sont venus à bout des Allemands de Crailsheim, privés d'Elias Lasisi (blessé), dans un match à rebondissements (73-71). Le classement de ce groupe J est dominé par Reggio Emilia qui affiche un bilan de 3 victoires pour aucune défaite. Suivent Kiev (2-1), Crailsheim (1-2) et Anvers (0-3). Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de basket. (Belga)