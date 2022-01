Ligue des Champions de basket - Retin Obasohan et l'Hapoel Jérusalem prennent une option sur la qualification

Les Israéliens de l'Hapoel Jérusalem se sont facilement imposés mercredi soir à domicile (95-70) face aux Ukrainiens de Prometey pour le compte de la première manche du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan a terminé la rencontre avec 19 points.

Il n'a fallu que dix minutes aux Israéliens pour faire la différence. En grande réussite dans le premier quart-temps, les coéquipiers de Retin Obasohan menaient déjà 40-16 après seulement dix minutes. Largement aux commandes, les locaux ont géré les 30 minutes suivantes (62-40, 78-47 et 95-70) pour décrocher cette première manche du play-in. L'ailier belge Retin Obasohan est à créditer d'une bonne rencontre avec 19 points (4/9 à 2 points, 2/6 à 3 points et 5/5 aux lancers), 3 rebonds et 3 passes en 28 minutes. La deuxième manche est prévue mardi prochain, en Ukraine. En cas de victoire des coéquipiers de Retin Obasohan, les Israéliens décrocheront leur ticket pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. En cas de défaite de l'Hapoel Jérusalem mardi prochain, une manche décisive sera jouée la semaine suivante, en Israël. (Belga)