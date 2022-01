Soulier d'Or - Felice Mazzu élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième fois de sa carrière

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'Année pour la deuxième fois de sa carrière lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers. Mazzu succède à l'ancien entraîneur du Club de Bruges Philippe Clement.

Mazzu, 55 ans, a permis l'Union Saint-Gilloise de retrouver l'élite du football belge après 48 ans d'absence en décrochant le titre de champion en D1B. Cette saison, les Bruxellois ont poursuivi sur l'élan de leur montée et trônent en tête de D1A avec sept points d'avance sur le Club de Bruges, leur plus proche poursuivant. Le Carolo décroche une nouvelle fois le titre d'Entraîneur de l'Année après celui remporté en 2017 lorsqu'il occupait le banc du Sporting de Charleroi. En décembre dernier, il avait aussi remporté le Trophée Raymond Goethals, qui récompense le meilleur entraîneur de l'année en Belgique, un prix qu'il avait aussi remporté en 2017. Mazzu a récolté 438 points, 23 de plus que son dauphin Philippe Clement qui a quitté le Club de Bruges pour Monaco il y a dix jours. L'entraîneur d'Ostende Alexander Blessin termine à la troisième place avec 298 points. (Belga)